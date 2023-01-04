لمواجهة أزمة انخفاض المواليد.. حكومة طوكيو تمنح حوافز شهرية عن كل طفل بقيمة 5000 ين

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طوكيو - (جيجي برس) -- تخطط حكومة مدينة طوكيو لتزويد الأسر التي لديها أطفال حتى سن 18 عامًا في العاصمة اليابانية بـ 5000 ين كحوافز عن كل طفل شهريًا، حسبما قالت عمدة مدينة طوكيو كويكي يوريكو يوم الأربعاء.

في خطابها بمناسبة العام الجديد، طلبت كويكي من المسؤولين النظر في ”إجراءات جريئة، مثل تقديم حوالي 5000 ين، والتي توفر دعمًا سلسًا لتربية الأطفال“.

من المتوقع أن تُدرج الحكومة الحضرية التكاليف اللازمة للفوائد في خطة ميزانيتها للعام المالي 2023، والتي تبدأ في أبريل/ نيسان.

وقالت كويكي إن احتمال انخفاض عدد المواليد في البلاد عن 800 ألف في عام 2022 أمر مروع للغاية.

وقالت إن ”حكومة العاصمة ستقود المحافظات الأخرى“ في معالجة انخفاض معدل المواليد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)