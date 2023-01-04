وفيات حوادث الطرق تسجل انخفاضًا قياسيًا في اليابان خلال عام 2022

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- قالت وكالة الشرطة الوطنية يوم الأربعاء إن اليابان شهدت 2610 حالة وفاة جراء حوادث المرور في عام 2022، بانخفاض 26 حالة عن العام السابق وأدنى مستوى قياسي منذ أن أصبحت هذه البيانات متاحة في عام 1948.

انخفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في السنوات الأخيرة، بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 16765 في عام 1970.

حددت الحكومة هدفًا يتمثل في خفض الوفيات السنوية إلى 2000 أو أقل بحلول عام 2025.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)