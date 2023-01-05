انتشار الإنفلونزا بسرعة في شمال شرق اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- أظهرت بيانات وزارة الصحة اليابانية يوم الأربعاء أن الإنفلونزا انتشرت بسرعة نسبية في منطقتي توهوكو وكانتو شمال شرق وشرق اليابان في الأسبوع حتى 25 ديسمبر/ كانون الأول.

كان الاتجاه واضحًا من خلال تفاصيل التقارير الواردة من 5000 مؤسسة طبية تخضع للمراقبة المنتظمة في جميع أنحاء البلاد.

وقالت الوزارة الأسبوع الماضي، إن اليابان دخلت موسم الإنفلونزا عند 1.24 حالة لكل مؤسسة مبلغة للأسبوع، متجاوزة عتبة 1.0 حالة.

وفقًا لأحدث البيانات، بلغ الرقم لكل مؤسسة 4.21 حالة في محافظة توياما، وهو أعلى رقم في المحافظة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)