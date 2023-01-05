بيع سمكة تونة زرقاء الزعانف في اليابان بـ 273 ألف دولار

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طوكيو- (جيجي برس) - بيعت سمكة تونة زرقاء الزعانف وزنها 212 كيلوغراماً قبالة أوما بمحافظة أوموري شمال شرق اليابان مقابل 36.04 مليون ين أو نحو 273 ألف دولار، في المزاد الأول لهذا العام في سوق تويوسو للأغذية بطوكيو صباح اليوم الخميس.

ارتفع سعر التونة الأكثر شعبية في المزاد الأول 2.1 مرة عن العام السابق، لكنه أقل بكثير من الرقم القياسي الذي تجاوز 300 مليون ين في المزاد الأول لعام 2019. تجلب تونة أوما أسعارًا عالية كل عام.

وتجاوز سعر السمكة العملاقة التي تزن 212 كيلوغراماً التي اصطادتها سفينة قرب ميناء أوما بشمال شرق اليابان، أعلى سعر في العام الماضي لسمكة تونة والذي كان 16.88 مليون ين، وهو سادس أعلى سعر منذ أن أصبحت البيانات المماثلة متاحة في 1999.

وفاز تاجر الجملة الوسيط في طوكيو يامايوكي والشركة التي تدير مطعم سوشي جينزا أونوديرا بالمزاد الذي أقيم في واحدة من أشهر مناطق الجذب السياحي في طوكيو، للعام الثالث على التوالي.

ويجذب أول مزاد تونة اهتمامات التجار اليابانيين، حيث يعتبر بشكل غير رسمي علامة اقتصادية ونوعًا من توقعات العام الجديد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)