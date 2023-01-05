”سوني هوندا موبيلتي“ تكشف النقاب عن أول سيارة كهربائية

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لاس فيغاس - (جيجي برس) -- كشفت شركة مشتركة شكلتها مجموعة سوني وشركة هوندا موتور عن نموذج أولي تحت علامتها التجارية الجديدة للسيارات الكهربائية Afeela يوم الأربعاء.

كشفت شركة، الشركة المشتركة بين سوني وهوندا ”سوني هوندا موبيلتي“ النموذج الأولي في لاس فيغاس، قبل يوم واحد من افتتاح معرض CES السنوي للتكنولوجيا.

من المقرر أن تبدأ الشركة في قبول الطلبات المسبقة لنموذج إنتاج السيارة الكهربائية الجديدة في النصف الأول من عام 2025 ، وتخطط لتسليمها بدءًا من أمريكا الشمالية في عام 2026.

النموذج الأولي مجهز بـ 45 كاميرا وجهاز استشعار داخل وخارج السيارة من أجل السلامة. يتيح للركاب الاستمتاع باللعب ومشاهدة الأفلام.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)