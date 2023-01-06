محافظ ناغاساكي يدعو بايدن لزيارة المدينة التي تعرضت للقصف الذري الأمريكي

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طوكيو - (جيجي برس) -- قدم محافظ ناغاساكي كينغو أويشي وعمدة مدينة ناغاساكي توميهيسا تاو، الخميس، طلبًا إلى السفارة الأمريكية في طوكيو يدعو الرئيس جو بايدن لزيارة المدينة الواقعة جنوب غرب اليابان التي تعرضت للقنبلة الذرية الأمريكية.

من المقرر أن يزور بايدن هيروشيما، المدينة الأخرى التي دمرتها قنبلة ذرية أمريكية في أغسطس/ آب 1945، في مايو/ أيار لحضور قمة مجموعة الدول السبع الكبرى.

طلب المحافظ والعمدة من بايدن أن يصبح أول رئيس أمريكي يقوم بزيارة ناغاساكي أثناء وجوده في اليابان.

قال أويشي إن زيارة بايدن إلى ناغاساكي، إن حدثت، ستكون فرصة عظيمة لتغيير مسار المد في الوقت الذي يتصاعد فيه خطر استخدام الأسلحة النووية.

في عام 2016، زار باراك أوباما هيروشيما لأول مرة كرئيس للولايات المتحدة، لكنه لم يذهب إلى ناغاساكي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)