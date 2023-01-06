اليابان والولايات المتحدة توافقان على توسيع التعاون التكنولوجي

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واشنطن - (جيجي برس) -- اتفق وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا ووزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو يوم الخميس على توسيع التعاون بين البلدين في مجال أشباه الموصلات لجميع التقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الكم.

في اجتماع في واشنطن، اتفق الوزيران أيضًا على تعزيز الدعم الحكومي للتسويق المبكر لرقائق الجيل التالي، وهي عنصر حاسم في المجتمع الرقمي.

وقال نيشيمورا للصحفيين بعد الاجتماع إنه وريموندو ”اتفقا على زيادة تعزيز التعاون الياباني الأمريكي“ للجيل القادم من الرقائق الإلكترونية.

وناقش الاثنان ”أهمية العمل معًا لتعزيز وحماية التقنيات الحيوية والناشئة“، وفقًا لقراءة صادرة عن وزارة التجارة.

تعهد وزيرا الخارجية والاقتصاد من اليابان والولايات المتحدة، المجتمعين لأول مرة العام الماضي، بإعادة بناء نظام اقتصادي دولي قائم على القواعد لمواجهة الصين وروسيا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)