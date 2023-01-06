وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة: اليابان في حاجة إلى علاقات أمنية أقوى مع شركائها

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس) -- أكد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، في خطاب ألقاه في واشنطن يوم الخميس، على حاجة اليابان إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن الاقتصادي مع دول مثل الولايات المتحدة.

وقال نيشيمورا في كلمة ألقاها في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في الولايات المتحدة: ”من الضروري أن نعزز تعاوننا عبر مجموعة كاملة من المجالات مع الدول المتشابهة في التفكير والتي تشترك معنا في القيم الأساسية“ من أجل ضمان الأمن الاقتصادي.

من خلال التصريح، أثار الوزير على ما يبدو القلق بشأن صعود ”الدول الاستبدادية“، والتي يبدو أنها تضم الصين وروسيا.

أعرب نيشيمورا عن قلقه بشأن الطبيعة المطولة للغزو الروسي لأوكرانيا، وحذر من ”المخاطر التي ينطوي عليها الاعتماد المفرط على دولة معينة“ للحصول على سلع مهمة مثل الطاقة، التي تستوردها اليابان من روسيا.

كما تطرق الوزير إلى ”الإكراه الاقتصادي“ من قبل الصين في شكل وقف الواردات من الدول التي لديها مشاكل معها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)