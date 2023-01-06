اليابان تضع الخطوط العريضة للإجراءات الجديدة لدعم الأطفال

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طوكيو - (جيجي برس) -- أعطى رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الجمعة ماسانوبو أوغورا، الوزير المسؤول عن سياسات الأطفال، حتى نهاية مارس/ آذار لوضع الخطوط العريضة للإجراءات الجديدة لدعم تربية الأطفال.

يهدف كيشيدا إلى مضاعفة ميزانية الحكومة لرعاية الأطفال لمعالجة انخفاض معدل المواليد في البلاد. تخطط الحكومة لإدراج الخطوط العريضة للإجراءات الجديدة في إرشادات السياسة الاقتصادية والمالية السنوية المقرر إصدارها في يونيو/ حزيران.

أصدر رئيس الوزراء تعليماته إلى أوغورا بالنظر في توسيع استحقاقات الأطفال، وتحسين الخدمات المتعلقة بتعليم الأطفال وتعزيز الدعم للآباء والأمهات لتربية الأطفال أثناء العمل.

سيشكل أوغورا فريق عمل من المسؤولين في وقت مبكر من هذا الشهر لمناقشة التفاصيل. كما ستناقش وكالة جديدة تخطط الحكومة لتأسيسها في الأول من أبريل/ نيسان للإشراف على السياسات المتعلقة بالأطفال والعائلات.

يتمثل أحد التحديات الرئيسية في كيفية تأمين الأموال لتلك التدابير حيث تخطط الحكومة بالفعل لزيادة ضرائب الشركات والدخل والتبغ لتمويل زيادة الإنفاق الدفاعي. وقال أوغورا في مؤتمر صحفي ”سنضع الأساس للمناقشات حول الموارد المالية“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)