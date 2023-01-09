مجموع إصابات كورونا تتجاوز 30 مليونًا في اليابان

صحة وطب

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

طوكيو - (جيجي برس) - تجاوز العدد التراكمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان 30 مليونًا يوم الجمعة.

وارتفع العدد الإجمالي 10 ملايين في أربعة أشهر فقط بعد أن تجاوز 20 مليونًا في 9 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.

يوم الجمعة، كان لدى اليابان 659 مريضا بأعراض شديدة من فيروس كورونا، بزيادة 9 حالات عن يوم الخميس. كما سجلت البلاد 463 حالة وفاة جديدة، ما رفع عدد الوفيات إلى 59 ألفاً و415 حالة.

وسجلت طوكيو 20720 حالة جديدة، بزيادة 6195 عن الأسبوع السابق، و 35 حالة وفاة جديدة. ارتفع عدد المرضى المصابين بأعراض خطيرة بموجب معايير حكومة العاصمة بواقع اثنين من يوم الخميس إلى 55 حالة.


(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)

الطب جيجي برس الطب التجديدي الصحة النفسية الصحة كورونا