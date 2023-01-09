مجموع إصابات كورونا تتجاوز 30 مليونًا في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - تجاوز العدد التراكمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان 30 مليونًا يوم الجمعة.

وارتفع العدد الإجمالي 10 ملايين في أربعة أشهر فقط بعد أن تجاوز 20 مليونًا في 9 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.

يوم الجمعة، كان لدى اليابان 659 مريضا بأعراض شديدة من فيروس كورونا، بزيادة 9 حالات عن يوم الخميس. كما سجلت البلاد 463 حالة وفاة جديدة، ما رفع عدد الوفيات إلى 59 ألفاً و415 حالة.

وسجلت طوكيو 20720 حالة جديدة، بزيادة 6195 عن الأسبوع السابق، و 35 حالة وفاة جديدة. ارتفع عدد المرضى المصابين بأعراض خطيرة بموجب معايير حكومة العاصمة بواقع اثنين من يوم الخميس إلى 55 حالة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)