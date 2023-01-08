رئيس وزراء اليابان يتعهد لزيلينسكي بمساعدة أوكرانيا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الجمعة إنه سينظر في زيارة كييف بناء على طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

طلب زيلينسكي من كيشيدا زيارة العاصمة الأوكرانية خلال محادثات هاتفية مساء الجمعة، والتي استمرت حوالي 30 دقيقة.

وقال كيشيدا للصحفيين بعد المحادثات الهاتفية ”في هذه المرحلة ، لم يتم تقرير أي شيء بشأن زيارتي المحتملة ، لكنني أود النظر في الأمر مع مراعاة الظروف المختلفة“.

وقال كيشيدا إنه أبلغ الرئيس بأن اليابان ستلعب دورا نشطا في المجتمع الدولي بوصفها الرئيس الدوري لمجموعة السبع هذا العام.

وشجب كيشيدا الهجمات الروسية المستمرة وتعهد بأنه سيفعل كل ما في وسعه لدعم أوكرانيا.

اليابان هي الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي لم يلتق زعيمها بزيلينسكي شخصيًا منذ أن بدأت روسيا غزو بلاده في فبراير/ شباط 2022.

في أبريل/ نيسان 2022، زار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون العاصمة الأوكرانية، وتبعه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في الشهر التالي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)