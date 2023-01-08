إدارة الغذاء والدواء الأميركية توافق على عقار ”إيساي“ الجديد لمرض الزهايمر

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طوكيو - (جيجي برس) - وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار جديد لمرض الزهايمر طورته شركة الأدوية اليابانية إيساي وشركة الأدوية البيولوجية الأمريكية بايوجين، حسبما أفادت شركة إيساي يوم السبت.

وأعلنت الإدارة يوم الجمعة أنه تم منح الضوء الأخضر لدواء ”ليكانيماب“ بعد التأكد من نجاعته.

تم تصميم العقار الجديد لإزالة بروتين أميلويد بيتا من الدماغ، وهو بروتين يُعتقد أنه يسبب مرض الزهايمر، ويبطئ تقدم الأعراض في المراحل المبكرة من المرض.

نظرًا لأن معظم أدوية مرض الزهايمر المتوفرة بالفعل تعمل فقط على تحسين أعراض المرض بشكل مؤقت، يتم وضع آمال كبرى على عقار ليكانيماب، الذي يستهدف المادة التي يقال إنها تسبب المرض.

وافقت إدارة الغذاء والدواء على العقار بموجب إجراءات المسار السريع بعد تقديم طلب العام الماضي. من المتوقع أن تتقدم الشركات للحصول على الموافقة أيضًا في اليابان وأوروبا بحلول مارس/ آذار، بهدف الحصول على الموافقة في غضون السنة المالية 2023.

وتقول إدارة الغذاء والدواء ”إن هذه الأدوية تمثل تطورا مهما في الكفاح المستمر لمعالجة مرض الزهايمر بشكل فعال“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)