اليابان والولايات المتحدة توقعان مذكرة تعاون في مجال الدفاع السيبراني

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واشنطن - (جيجي برس) -- وقع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا ووزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس مذكرة تفاهم بشأن تعزيز تعاون بلديهما في مجال الأمن السيبراني، عندما التقيا في واشنطن يوم الجمعة.

سيقدم البلدان معايير أمان على نفس المستوى للبرامج التي تشتريها الحكومة، بهدف تقليل مخاطر الضرر الناجم عن الهجمات الإلكترونية المعقدة بشكل متزايد.

بموجب المذكرة، ستنشئ اليابان والولايات المتحدة نظامًا يسعى للحصول على المعلومات المتعلقة بالسلامة من موردي البرامج. كما سيعملون على تعزيز الجهود لتعزيز قدرات الأمن السيبراني لشركائهم في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، على أمل مواجهة الصين.

وقال نيشيمورا للصحفيين بعد الاجتماع مع مايوركاس ”هناك حاجة ماسة إلينا لإنشاء أنظمة أمنية للبرامج وإنترنت الأشياء أو إنترنت الأشياء ومجالات جديدة أخرى“.

قالت الحكومة اليابانية في استراتيجيتها للأمن القومي، التي تم تنقيحها في أواخر عام 2022، إنها ستعزز تدابير الأمن السيبراني. وتمثل المذكرة الموقعة يوم الجمعة الخطوة الأولى من التعاون الياباني الأمريكي في المجال السيبراني بعد مراجعة استراتيجية اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية،جيجي برس)