زيلينسكي يأمل في دفع التعاون الأمني مع اليابان

أخبار اليابان

وارسو - (جيجي برس) -- أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن توقعاته لدفع التعاون الأمني مع اليابان.

في خطاب بالفيديو مساء الجمعة، تطرق زيلينسكي في محادثاته الهاتفية مع رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو التي عقدت في نفس اليوم وقال إنه من الممكن أن تتعاون اليابان وأوكرانيا بشكل أكبر من أجل الأمن المشترك، وعلق آماله على الدور الذي ستلعبه اليابان كرئيس لمجموعة الدول السبع الكبرى هذا العام.

وقال زيلينسكي إنه اتفق مع كيشيدا خلال المحادثات الهاتفية على أولويات التعاون الثنائي لهذا العام.

علاوة على ذلك، قال الرئيس إن اليابان أظهرت ريادتها في آسيا العام الماضي في جهود للدفاع عن الحرية والالتزام بالقانون الدولي. وأعرب عن امتنانه لتوفير اليابان لأوكرانيا مولدات الطاقة والإمدادات الأخرى اللازمة لتحمل الشتاء البارد في أوكرانيا.

بعد المحادثات الهاتفية مع زيلينسكي، قال كيشيدا للصحفيين إنه سينظر في القيام بزيارة كييف بناء على طلب الرئيس الأوكراني.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)