【فيديو】 الصلاة في الماء البارد لاستقبال العام الجديد في طوكيو

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(جيجي برس) -- في يوم 8 يناير/ كانون الثاني، أقيمت فعالية الاستحمام بالماء البارد في ضريح تيبوزو إيناري في حي تشوؤ بطوكيو، للصلاة من أجل التمتع بصحة جيدة. شارك في الحدث أربعون رجلاً وامرأة يرتدون مئزر أبيض، وقاموا بغمر أجسادهم في خزان يحتوي على اثنين من مكعبات الثلج التي يبلغ وزنها 135 كيلوغرامًا. قال رجل يبلغ من العمر 49 عامًا ”لقد شاركت 10 مرات حتى الآن في هذا الطقس، وأنا بصحة جيدة، لذلك آمل أن أتمكن من قضاء هذا العام في صحة جيدة أيضًا“

يقال إن هذا الطقس التابع لديانة الشنتو لتنقية الروح وتحقيق الصحة الجيدة في العام الجديد.ويقام الطقس يوم الأحد الثاني من كل عام منذ 68 عاما.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)