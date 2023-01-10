【فيديو】قوات الدفاع الذاتي اليابانية تقوم بتدريبات بالمظلات للدفاع عن الجزر النائية

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فوناباشي - (جيجي برس) -- أجرى اللواء الجوي الأول المحمول جوًا لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يوم الأحد أول تدريب على إسقاط المظلات هذا العام، والذي انضمت إليه وحدات المظليين من الجيشين البريطاني والأسترالي لأول مرة.

يبدو أن مشاركة بريطانيا وأستراليا تهدف إلى إظهار تضامن المجموعة في وقت تكثف فيه الصين أنشطتها البحرية.

في بداية التدريب، الذي أقيم في منطقة تدريبات قوات الدفاع الذاتى البرية التى تنتشر بين مدينتى فوناباشى وياشيو فى محافظة تشيبا، شرق طوكيو، أجرى كبار وأعضاء آخرون من وحدات المظلات فى الدول المعنية عروض إسقاط للمظلات.

ثم تم إجراء تدريب على افتراض استعادة جزيرة نائية تحتلها قوات العدو. فى التدريبات، هبط أعضاء اللواء المحمول جوًا بقوات الدفاع الذاتى البرية بالمظلات من طائرة نقل تابعة للجيش الأمريكى واحدًا تلو الآخر وحصلوا على موقع على الأرض. استخدم المشاركون الدبابات للسيطرة على قوات العدو وتم نشر وحدات تعزيز للجيشين الأمريكي والبريطاني باستخدام مروحيات قوات الدفاع الذاتى البرية.

وقال وزير الدفاع الياباني هامادا ياسوكازو للصحفيين بعد مشاهدة التدريب ”تمكنا من إظهار علاقات تعاون قوية مع حلفائنا وشركائنا“.

وتقول وزارة الدفاع إنها تسعى إلى تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة والشركاء الآخرين للحفاظ على نظام دولي حر ومفتوح على أساس استراتيجية الأمن القومي لليابان التي تمت الموافقة عليها الشهر الماضي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)