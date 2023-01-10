اليابان تعتزم إعدام عدد قياسي من الدجاج بسبب إنفلونزا الطيور

أخبار اليابان

طوكيو -(جيجي برس) -- قال أشخاص مطلعون على الوضع اليوم الاثنين إن عدد الدجاج المقرر إعدامه في اليابان بسبب إنفلونزا الطيور قد يتجاوز 10 ملايين لأول مرة هذا الموسم.

قالت حكومة محافظة إيباراكي، شمال شرقي طوكيو، اليوم الاثنين، إنها أكدت تفشي إنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مزرعة دواجن في بلدة شيروساتو.

قال مسؤولون بالمحافظة إنه سيتم إعدام حوالي 930 ألف دجاجة تربى للبيض في المزرعة. وأدى ذلك إلى ارتفاع عدد الدجاجات التي سيتم إعدامها بسبب إنفلونزا الطيور في جميع أنحاء البلاد إلى مستوى قياسي بلغ نحو 9.98 مليون هذا الموسم.

بلغ أعلى مستوى في الموسم السابق حوالي 9.87 مليون دجاجة تم إعدامها في الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 حتى مارس/ آذار 2021.

بالإضافة إلى ذلك، أبلغت حكومة محافظة ميازاكي، جنوب غرب اليابان، يوم الاثنين عن انتشار مشتبه به لإنفلونزا الطيور شملت مزرعة دواجن في بلدة كاوامينامي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)