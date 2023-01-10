الشرطة اليابانية تتلقى 1.63 مليون مكالمة طوارئ غير ضرورية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- تلقت الشرطة اليابانية ما مجموعه 8502927 مكالمة هاتفية لرقم الطوارئ 110 في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، منها 1630501 مكالمة، أو ما يقرب من 20٪، لم تكن لأسباب عاجلة، وفقًا لبيانات وكالة الشرطة الوطنية.

ومن الإجمالي، تضمن 622 شخصًا استخدام نظام يسمح للشرطة بتلقي مقاطع فيديو للأحداث المعنية، مثل الجرائم والحوادث، من المتصلين. تم إطلاق النظام في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

تضمنت المكالمات غير الطارئة واحدة تسعى للحصول على معلومات حول موقع تطعيم كورونا وآخر لسيارة أجرة من شخص في حالة سكر.

للاستشارات غير الطارئة مع الشرطة، تطلب الوكالة من الأشخاص الاتصال بالرقم 9110.

بموجب نظام الإبلاغ بالفيديو، يرسل الأشخاص الذين يجرون مكالمات طوارئ مقاطع إلى الشرطة إذا وجد الضباط المسؤولون أنها ضرورية للتعامل مع الحالات وأعطى المتصلون الموافقة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)