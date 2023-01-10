إنفلونزا الطيور تجبر اليابان على التخلص من 10 ملايين دجاجة

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طوكيو - (جيجي برس) -- أجبر تفشي إنفلونزا الطيور اليابان على إعدام أكثر من 10 ملايين دجاجة في المزارع على مستوى البلاد هذا الموسم، وهو رقم قياسي، وفقًا لإحصاء حتى يوم الثلاثاء.

قالت حكومة محافظة ميازاكي، جنوب غرب اليابان، يوم الثلاثاء، إنها أكدت في الاختبارات الجينية تفشي إنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مزرعة دجاج بياض في بلدة كاوامينامي.

بدأت حكومة المحافظة إعدام حوالى 100 الف طائر تمت تربيتها فى المزرعة، مما رفع إجمالى الموسم فى جميع أنحاء البلاد إلى أكثر من 10 ملايين دجاجة تم إعدامها.

يعد هذا هو التفشي رقم 57 لإنفلونزا الطيور في مزرعة هذا الموسم، حيث أصيب 23 من أصل 47 محافظة بالبلاد بالمرض حتى الآن.

وقد تجاوز العدد الإجمالي للدجاج البياض الذي تم إعدامه هذا الموسم 9.1 مليون دجاجة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)