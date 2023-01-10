اليابان والولايات المتحدة تتفقان على تعزيز تطوير المفاعلات النووية

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس) -- اتفق وزير الصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا ووزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم يوم الاثنين على تعميق التعاون الثنائي في مجال الطاقة النووية بما في ذلك تطوير مفاعلات الجيل القادم.

واتفق المسؤولان على العمل معًا لاستخدام الطاقة النووية لدفع عملية إزالة الكربون لأن وضع أمن الطاقة العالمي هش وسط العدوان الروسي على أوكرانيا.

على وجه التحديد، ستتعاون اليابان والولايات المتحدة لتطوير وبناء الجيل التالي من مفاعلات الماء الخفيف والمفاعلات المعيارية الصغيرة. كما ستهدف إلى تصدير مفاعلات متطورة إلى آسيا وأماكن أخرى وتعزيز سلاسل التوريد في الصناعة النووية.

في الشهر الماضي، قررت إدارة رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو تغيير سياسة اليابان المتمثلة في الحد من اعتمادها على الطاقة النووية التي تم تبنيها بعد حادث فوكوشيما الذي وقع في مارس/ آذار 2011.

تخطط اليابان الآن لإنهاء تجميدها لبناء واستبدال المفاعلات النووية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)