الصين توقف إجراءات إصدار التأشيرات في اليابان

أخبار اليابان

بكين - (جيجي برس) -- علم يوم الثلاثاء أن الصين أوقفت إجراءات إصدار التأشيرات في اليابان، على ما يبدو انتقاما من تشديد اليابان للقيود الحدودية ضد فيروس كورونا المستجد على الصين.

قد تتخذ الصين إجراءات انتقامية مماثلة ضد الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية أو الدول الأخرى التي عززت إجراءات الحجر الصحي ضد الصين.

في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، ادعى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين أن مجموعة صغيرة من الدول تفرض قيود دخول تمييزية على الصين، وأكد أن بكين تعارضها بشدة وستتخذ إجراءات مضادة.

نطاق ومدة تعليق إصدار التأشيرة في اليابان غير معروفين.

تواجه الصين انتشارًا هائلاً لعدوى كورونا بعد انتهاء سياسة ”صفر كورونا“. ومع ذلك، رفعت الصين متطلبات الحجر الصحي لأولئك الذين يدخلون البلاد يوم الأحد، مما قد يؤدي إلى زيادة حادة في السفر من وإلى الصين.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)