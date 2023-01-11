مؤسسة فكرية أمريكية تتوقع فشل الغزو الصيني لتايوان

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واشنطن - (جيجي برس) -- إذا قامت الصين بمحاولة غزو تايوان عام 2026 سينتهي فإنه سينتهي بالفشل، كما أظهرت عدة سيناريوهات مختلفة أجرتها مؤسسة فكرية أمريكية.

وذكر التقرير أنه ”حتى لو تم الدفاع عن تايوان بنجاح ، فإن التكاليف البشرية والاقتصادية والعسكرية والسياسية ستكون باهظة“. وتوقعت خسارة طويلة الأمد لمكانة أمريكا العالمية، وضربة مدمرة لاقتصاد تايوان، وزعزعة استقرار حكم الحزب الشيوعي الصيني.

يفترض التقرير حالات مختلفة تتعلق بتدخل اليابان، مثل ”الحياد“ أو ”السماح باستخدام القواعد العسكرية الأمريكية“ أو ”المشاركة في الحرب“. علاوة على ذلك، تم وضع السيناريو الأساسي لاحتمال مهاجمة القواعد اليابانية والقواعد العسكرية الأمريكية في اليابان ودخول الحرب. تشير التقديرات إلى أن قوات الدفاع الذاتي اليابانية ستخسر ما بين 90 و 161 طائرة و 14 إلى 26 سفينة في غضون أسبوع إلى ثلاثة أسابيع من القتال.

في معظم السيناريوهات الـ 24، ستتكبد قوات الحلفاء من اليابان والولايات المتحدة وتايوان خسائر فادحة، بما في ذلك تدمير القواعد الأمريكية في اليابان وغوام، وفقدان عشرات الآلاف من الجنود، وإغراق اثنين من حاملات الطائرات الأمريكية. من ناحية أخرى، سيتم تدمير قوات بحرية للصين وستفقد عشرات الآلاف من الجنود.

وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في تقرير صدر يوم الإثنين: ”ما كان لا يمكن تصوره في يوم من الأيام - الصراع المباشر بين الولايات المتحدة والصين - أصبح الآن نقاشًا مألوفًا في مجتمع الأمن القومي“.

ولم يتصور التقرير استخدام أسلحة نووية. قال مارك كانتيان، كبير مستشاري المركز: ”يجب على الولايات المتحدة أن تعمل مع حلفائها، وخاصة اليابان، لتعزيز قواعدها وبذل جهود لزيادة قدراتها بالصواريخ بعيدة المدى والصواريخ المضادة للسفن“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)