انتهاء فترة التقييم النفسي للمتهم باغتيال رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي

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نارا - (جيجي برس) -- انتهت فترة التقييم النفسي للمشتبه به في إطلاق النار المميت على رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي يوم الثلاثاء.

تم نقل المشتبه به، تيتسويا ياماغامي، 42 عامًا، إلى مركز شرطة نارا نيشي بشرطة محافظة نارا، مقر التحقيق، في نفس اليوم.

يعتزم مكتب المدعي العام في محافظة نارا توجيه لائحة اتهام إلى ياماغامي بالقتل بحلول يوم الجمعة، وهو اليوم الأخير من فترة احتجازه، بناءً على نتائج التقييم لفحص ما إذا كان مؤهلاً لتحمل المسؤولية الجنائية.

تم القبض على ياماغامي بتهمة القتل في حوالي الساعة 11:30 صباحًا (2:30 صباحًا بتوقيت غرينتش) في 8 يوليو/ تموز من العام الماضي، عندما زُعم أنه أطلق النار على آبي من الخلف بينما كان رئيس الوزراء الأسبق يلقي خطابًا انتخابيًا بالقرب من محطة سايداجي في مدينة نارا غربي اليابان.

بدأ المدعون العامون في نارا التقييم النفسي في 25 يوليو/ تموز من ذلك العام. كان من المقرر في البداية أن تستمر فترة التقييم لمدة أربعة أشهر حتى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، ولكن تم تمديدها بناءً على طلب من المدعين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)