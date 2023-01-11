وصول طائرات مقاتلة هندية إلى اليابان لإجراء تدريبات مشتركة

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أوميتاما - (جيجي برس) -- وصلت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الهندي إلى قاعدة هياكوري التابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية في أوميتاما بمحافظة إيباراكي، لإجراء تدريبات مشتركة اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

يوم الثلاثاء، وصلت أربع طائرات مقاتلة من طراز SU-30 إلى القاعدة الواقعة شرق اليابان وأقيم حفل ترحيب قبل أول تدريبات مشتركة بين الطائرات المقاتلة للبلدين في اليابان، والتي ستستمر من يوم الاثنين حتى 26 يناير/ كانون الثاني.

وقال الجنرال تاكاهيسا ايشيمورا قائد قاعدة قوات الدفاع الذاتى الجوية فى المراسم ”ان التدريب المشترك الاول بين اليابان والهند له اهمية تاريخية“.

وقال روهيت كابيل من سلاح الجو الهندي إن هذه خطوة جديدة لتعميق التعاون الدفاعي الثنائي والعلاقات الاستراتيجية.

أصبحت الهند خامس دولة ترسل طائرات مقاتلة إلى اليابان للتدريب المشترك، بعد الولايات المتحدة، أستراليا، بريطانيا، وألمانيا.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)