محادثات يابانية إيطالية لتعزيز التعاون الأمني

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روما - (جيجي برس) -- اتفق رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو ونظيرته الإيطالية جيورجيا ميلوني يوم الثلاثاء على بدء محادثات بين مسؤولي الشؤون الخارجية والدفاع لتعزيز التعاون الأمني بين بلديهما.

وقال كيشيدا في مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع مع ميلوني ”اتفقنا على زيادة تعزيز التعاون بين بلدينا من أجل الحفاظ وتعزيز النظام الدولي الحر والمفتوح على أساس سيادة القانون“.

في الشهر الماضي، وافقت اليابان وإيطاليا وبريطانيا على تطوير وتصنيع طائرة مقاتلة بشكل مشترك لتحل محل مقاتلة F-2 التابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية.

وقال الزعيم الياباني ”آمل أن تسهل (الصفقة) التعاون الصناعي بين الدول وأن تصبح أساسا للتعاون الأمني“.

وأضاف كيشيدا ”أرحب باهتمام إيطاليا المتزايد بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)