تراجع مبيعات السيارات الأجنبية خلال 2022 في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- تراجعت مبيعات السيارات ذات العلامات التجارية الأجنبية المستوردة في اليابان في عام 2022 بنسبة 6.7٪ عن العام السابق إلى 242226 وحدة، وهو أول انخفاض منذ عامين، حسبما أفاد اتحاد مستوردي السيارات اليابانية.

كان الانخفاض بسبب توقف الإنتاج والتسليم مما يعكس النقص العالمي في أشباه الموصلات.

ومع ذلك، شكلت السيارات ذات العلامات التجارية الأجنبية المستوردة رقماً قياسياً بنسبة 9.5٪ من جميع السيارات الجديدة المباعة في اليابان العام الماضي باستثناء السيارات الصغيرة.

وتراجعت مبيعات السيارات ذات العلامات التجارية الأجنبية التي يقل سعرها عن 4 ملايين ين بنسبة 24.9٪، في حين نمت المبيعات 10.0٪ للسيارات التي يبلغ سعرها 4 ملايين ين إلى أقل من 10 ملايين ين و 11.3٪ للسيارات التي يبلغ سعرها 10 ملايين ين أو أعلى.

حسب العلامة التجارية، احتلت مرسيدس-بنز الألمانية المرتبة الأولى للعام الثامن على التوالي بفضل شعبية طرازات الفئة C. سجلت أربع علامات تجارية، بما في ذلك رينو الفرنسية وفيراري الإيطالية، مبيعات قياسية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)