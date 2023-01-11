مجموعة فاست ريتيلنج المالكة لمتاجر يونيكلو للملابس ترفع الأجور السنوية بنسبة تصل إلى 40٪

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- قالت شركة فاست ديتيلينج المالكو لعلامة يونيكلو للملابس وغيرها من متاجر الملابس، الأربعاء أنها سترفع الرواتب السنوية لحوالي 8400 عامل بدوام كامل في اليابان بما يصل إلى 40٪.

ستقوم الشركة بتجديد نظام الرواتب في مارس/ آذار على أمل تأمين العمال الموهوبين.

مع التغيير، سيرتفع الراتب الشهري المبدئي للموظفين الجدد إلى 300000 ين من 255000 ين الحالي، وسترتفع رواتبهم السنوية حوالي 18٪.

سيتم زيادة الراتب الشهري لمديري المتجر في السنة الأولى أو الثانية في المجموعة إلى 390.000 ين من 290.000 ين، ليتم بذلك رفع رواتبهم السنوية بنحو 36٪.

ستكون هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها المجموعة بتنفيذ زيادة شاملة في الأجور بموجب نظام الرواتب الحالي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)