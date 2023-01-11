هوندا إن-بوكس السيارة الأكثر مبيعًا خلال 2022 في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- أظهرت بيانات الصناعة يوم الأربعاء أن السيارة هوندا إن-بوكس من شركة هوندا موتور كانت السيارة الأكثر مبيعًا في اليابان في عام 2022، وعادت إلى المركز الأول بعد خسارته في عام 2021.

وارتفعت المبيعات السنوية للسيارة الصغيرة 7٪ عن العام السابق لتصل إلى 202197 وحدة. وجاءت السيارة ياريس من تويوتا موتور، التي تصدرت المبيعات في 2021، في المرتبة الثانية بواقع 168557 وحدة، بانخفاض 20.8٪.

تم إعادة تصميم السيارة إن-بوكس بالكامل في سبتمبر/ أيلول 2017، وأصبحت السيارة الأكثر مبيعًا لمدة 26 شهرًا من ذلك الحين وحتى أكتوبر/ تشرين الأول 2019. ومع تتبع شركات السيارات الصغيرة خطوات السيارة إن-بوكس التي تقوم بتحسين ميزات السلامة وزيادة المساحة الداخلية، تتحسن الصورة العامة للسيارات الصغيرة وعوامل الجودة أيضا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)