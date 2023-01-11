سوزوكي اليابانية تطرح سيارة دفع رباعي كهربائية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- كشفت سوزوكي موتور عن نموذج لسيارة دفع رباعي كهربائية في الهند يوم الأربعاء، مما يوفر نظرة خاطفة على أول سيارة كهربائية إستراتيجية عالمية لشركة صناعة السيارات اليابانية.

تم الكشف عن مفهوم الموديل في معرض السيارات 2023 الذي أقيم بالقرب من دلهي.

تخطط سوزوكي لإطلاق السيارة الكهربائية متعددة الاستخدامات في الهند وأوروبا بحلول عام 2025. وقالت الشركة إنها لا تزال تناقش ما إذا كانت ستتوفر في اليابان.

تبلغ سعة بطارية السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) 60 كيلوواط / ساعة، ومدى أقصى يصل إلى 400 كيلومتر بشحنة كاملة.

بالنسبة للسوق اليابانية، تخطط سوزوكي لإطلاق سيارة كهربائية تجارية صغيرة بحلول السنة المالية 2023 وسيارة ركاب كهربائية صغيرة بحلول السنة المالية 2025.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)