اليابان والولايات المتحدة تؤكدان تعاونًا أعمق من أجل تفعيل قدرات توجيه الضربات المضادة

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واشنطن - (جيجي برس) -- اتفقت اليابان والولايات المتحدة فيما يسمى باجتماع وزاري أمني في واشنطن يوم الأربعاء على تعميق تعاونهما لمساعدة طوكيو على تفعيل قدرات توجيه الضربات المضادة المتصورة بشكل فعال.

وذكر بيان مشترك تم تبنيه في المحادثات أن وزيري الخارجية والدفاع في البلدين ”قررا تعميق التعاون الثنائي من أجل التوظيف الفعال لقدرات الضربات المضادة اليابانية بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة“.

أوضح الجانب الياباني تفاصيل محددة حول خططه لتعزيز دفاعات البلاد الموضحة في وثائقه الرئيسية الثلاثة المتعلقة بالأمن القومي المنقحة، مثل زيادة الإنفاق الدفاعي بالإضافة إلى امتلاك قدرات الضربات المضادة، والتي يمكن استخدامها في مهاجمة قواعد صواريخ العدو، من بين أهداف أخرى. وقال البيان ”أعربت الولايات المتحدة عن دعمها القوي لسياسات الأمن القومي اليابانية المحدثة باعتبارها تطورا هاما يعزز ردع الحلف (اليابان والولايات المتحدة)“.

واتفقت اليابان والولايات المتحدة على تعزيز قدرات الردع والاستجابة للتحالف الياباني الأمريكي من خلال التركيز على مجالات مثل الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل (IAMD) والعمليات البرمائية والفضاء والفضاء الإلكتروني والطيف الكهرومغناطيسي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)