توبيخ رائد الفضاء الياباني فوروكاوا على تلفيق البيانات

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طوكيو - (جيجي برس) - قال رائد الفضاء الياباني والطبيب ساتوشي فوروكاوا يوم الخميس إنه تعرض للتوبيخ من قبل وكالة استكشاف الفضاء اليابانية ” جاكسا“، بسبب تلفيق بيانات التجارب في أبحاث طب الفضاء.

وقال فوروكاوا، 58 عامًا، الذي أشرف على البحث، في مؤتمر صحفي في طوكيو إنه تلقى التوبيخ يوم الثلاثاء. وقال ”أعتذر عن الإضرار بثقة الشعب من خلال إجراء وإدارة بحثية غير ملائمة“.

وبحسب وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، فقد أصبح أول رائد فضاء ياباني يخضع لإجراءات تأديبية. ونفى تورطه المباشر في تلفيق أو إصدار تعليمات ذات صلة.

فيما يتعلق بمهمته طويلة المدى في محطة الفضاء الدولية، والتي من المتوقع أن تبدأ في وقت مبكر من هذا العام، قال فوروكاوا: ”أعتقد أنه من مسؤوليتي أداء واجباتي الموكلة إليّ بشكل كامل، وآمل أن أستعيد الثقة من خلال القيام بذلك“.

تم إجراء التجربة، التي تهدف إلى تطوير طريقة لتقييم الإجهاد لرواد الفضاء، في منشأة ذات بيئة مغلقة في مركز تسوكوبا الفضائي في محافظة إيباراكي الشرقية على المشاركين الذين تم طلبهم علنًا في خمس مناسبات بين عامي 2016 و 2017. تم إلغاؤه بعد خلط عينة أثناء الجلسة الخامسة.

(النص الأصلي باللغة الانكليزية، جيجي برس)