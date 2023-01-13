قوات الدفاع الذاتي اليابانية تبدأ في إنشاء قاعدة عسكرية جديدة

أخبار اليابان

كاغوشيما - (جيجي برس) -- بدأت وزارة الدفاع اليابانية يوم الخميس أعمال بناء قاعدة جديدة لقوات الدفاع الذاتي في جزيرة ماغشيما في محافظة كاغوشيما الجنوبية الغربية.

ستستضيف القاعدة الجديدة ممارسات هبوط حاملة ميدانية بواسطة طائرات محمولة على حاملات طائرات أمريكية. كما ستستخدمها قوات الدفاع الذاتى كمركز توريد وصيانة للدفاع عن جزر نانسي جنوب غرب اليابان.

من المتوقع أن يستغرق البناء 4 سنوات، على أن يتم بناء مدرج أولاً حتى يمكن استخدام القاعدة في أسرع وقت.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)