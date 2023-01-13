شركة TSMC التايوانية لأشباه الموصلات تسعى لإنشاء مصنعها الثاني في اليابان

أخبار اليابان

هسينشو، تايوان - (جيجي برس) -- تدرس شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية TSMC بناء مصنعها الثاني لأشباه الموصلات في اليابان، حسبما قال الرئيس التنفيذي للشركة يوم الخميس.

وقال الرئيس التنفيذي دون ذكر موقع محدد، سيكون الدعم من الحكومة اليابانية عاملاً رئيسياً في تنفيذ الخطة.

تقوم أكبر شركة لتصنيع رقائق أشباه الموصلات في العالم ببناء أول مصنع لإنتاج الرقائق في اليابان في محافظة كوماموتو الجنوبية الغربية في مشروع مشترك مع شركة سوني ودنسو، بهدف بدء الإنتاج بنهاية 2024.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)