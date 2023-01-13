النيابة العامة اليابانية توجه تهمة القتل للمتهم باغتيال رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي

أخبار اليابان

نارا - (جيجي برس) -- وجه المدعون العامون اليابانيون الاتهام إلى تيتسويا ياماغامي البالغ من العمر 42 عامًا بتهمة القتل وانتهاك قانون الأسلحة فيما يتعلق بقضية إطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي خلال إلقائه خطابًا انتخابيًا في مدينة نارا غرب اليابان.

قرر مكتب المدعي العام أن المشتبه به يمكن تحميله المسؤولية الجنائية بعد خضوعه لفحص نفسي وتدابير أخرى أثناء احتجازه لمدة خمسة أشهر ونصف تقريبا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)