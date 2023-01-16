اليابان والولايات المتحدة تتفقان على تعزيز التعاون في مجال الأمن الاقتصادي

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واشنطن - (جيجي برس) -- اتفق رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو والرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الأمن الاقتصادي.

وقال الزعيمان في بيان مشترك تم تبنيه في اجتماعهما في واشنطن، على ما يبدو مع وضع الصين وروسيا في الاعتبار، اللتين تضغطان على الشركاء التجاريين: ”سندين كل من يستخدم قوته الاقتصادية للاستفادة من الآخرين“.

وأشار البيان إلى أن اليابان والولايات المتحدة ستلعبان دورًا رائدًا في إعادة تنظيم سلاسل التوريد الدولية لسلع مهمة مثل أشباه الموصلات والطاقة.

حددت اليابان والولايات المتحدة مكافحة الإكراه الاقتصادي كبند رئيسي في جدول أعمال مجموعة الدول السبع الديمقراطيات الرائدة ومنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ. وتتولى طوكيو وواشنطن رئاسة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ومنتدى أبيك على التوالي هذا العام.

وقال البيان إن اليابان والولايات المتحدة تدعمان نظامًا اقتصاديًا حرًا وعادلاً وقائمًا على القواعد، مضيفًا أن البلدين ”سيعملان على بناء المرونة في مجتمعاتنا وسلاسل التوريد بين الشركاء المتشابهين في التفكير“ ضد التهديدات مثل ممارسات الإكراه الاقتصادي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)