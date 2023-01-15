الولايات المتحدة واليابان توقعان اتفاق إطار حول التعاون الفضائي

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واشنطن - (جيجي برس) -- زار رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو مقر ناسا في واشنطن يوم الجمعة ليشهد توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الفضائي بين اليابان والولايات المتحدة.

وقال كيشيدا في كلمة ألقاها في حدث سابق للتوقيع: ”لقد دخل التعاون الفضائي بين الولايات المتحدة واليابان حقبة جديدة مع مشروع أرتميس، والعديد من المشاريع، بما في ذلك الأنشطة القمرية، يجري العمل عليها بالفعل من قبل رواد فضاء يابانيين وأمريكيين“.

تم تحقيق أول هبوط بشري على سطح القمر في عام 1969 في إطار برنامج أبولو التابع لناسا. لم تطأ قدم أي مواطن ياباني على سطح القمر.

مع عمل وكالة الفضاء الأمريكية لاستئناف استكشاف سطح القمر في إطار مشروع أرتميس، ألمح الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارته لليابان في مايو/ أيار من العام الماضي، إلى إمكانية تحقيق رائد فضاء ياباني لأول هبوط على القمر الطبيعي للأرض.

وقال بلينكن في بيان إن الاتفاق بين البلدين يأتي للتعاون في مجالات استكشاف الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى واستخدام ذلك للأغراض السلمية. وأضاف أن الاتفاق ”يبني على سنوات عديدة من التعاون السلمي والمثمر في الفضاء ويمثل رؤيتنا المشتركة لتعزيز التقدم العلمي واستكشاف الإنسان للفضاء“.

وذكر أن الاتفاق ”سيكثف ويعزز تعاوننا الثنائي في الفضاء“ مشيرا إلى أن الدولتين تخططان للتعاون في علوم الفضاء مثل علوم القمر وعلوم وتكنولوجيا الطيران.

يذكر أن رئيس الوزراء الياباني اجتمع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض وأصدرا بيانا مشتركا أكدا فيه أن اللقاء بينهما انعقد في ”لحظة تاريخية بالنسبة لتحالفنا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ والعالم“.

وجدد الرئيس الأمريكي في البيان ”التزام الولايات المتحدة الراسخ بالدفاع عن اليابان بموجب المادة الخامسة من معاهدة التعاون والأمن المتبادلين باستخدام مجموعة كاملة من قدراتها بما في ذلك القدرات النووية“ في حين التزم الجانبان ”بتعزيز التعاون الثلاثي الحيوي“ بين اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة ”في المجالات الأمنية وغيرها.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)