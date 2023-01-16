اليابان لا تزال تواجه فيروس كورونا بعد 3 سنوات من اكتشاف أول حالة في البلاد

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- بينما يصادف يوم الأحد مرور ثلاث سنوات على تأكيد اليابان لأول حالة إصابة بفيروس كورونا، واجهت الدولة الآسيوية سلسلة من موجات العدوى بسبب الظهور المستمر لمتحورات الفيروسات المختلفة بما فيها المتحور أوميكرون.

مع قول الخبراء إن معدل وفيات أوميكرون أقل من معدل الإنفلونزا الموسمية، تناقش الحكومة اليابانية حاليًا مراجعة تصنيف كورونا بموجب قانون الأمراض المعدية.

في 15 يناير/ كانون الثاني 2020، أكدت اليابان أول حالة إصابة بفيروس كورونا، والتي أعلنت عنها وزارة الصحة في اليوم التالي. بعد ذلك بفترة وجيزة، حدث تفشي واسع النطاق بين الركاب وأفراد طاقم السفينة السياحية دايموند برنسيس، التي تم عزلها قبالة اليابان.

بحلول ربيع عام 2021، شهدت اليابان ثلاث موجات عدوى شملت سلالة الفيروس الأصلية، والتي تم تأكيدها لأول مرة في مدينة ووهان الصينية، وتم اكتشاف المتحورات لأول مرة في أوروبا. بدأت حملة لقاحات كورونا في اليابان في فبراير/ شباط 2021، لكن البلاد واجهت بعد ذلك الموجة الرابعة من الإصابات بسبب انتشار المتحور ألفا، الذي تم اكتشافه لأول مرة في بريطانيا.

أقيمت أولمبياد طوكيو بين شهري يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول 2021، بعد تأجيل لمدة عام بسبب جائحة كورونا، على الرغم من الموجة الخامسة لكورونا، الناجمة عن المتحور دلتا، الذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة في الهند، واجتاحت اليابان بعد ذلك. يُعتقد أن سلالة دلتا لديها مخاطر أكبر للتسبب في أعراض حادة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)