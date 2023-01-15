كيشيدا وبايدن يتفقان على تعميق التحالف بين اليابان والولايات المتحدة

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واشنطن - (جيجي برس) -- اتفق رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو والرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة على تعميق التحالف بين البلدين، مع وضع النمو الصين في للصين الاعتبار، مع التأكيد على تعزيز التعاون الياباني الأمريكي من أجل التوظيف الفعال لقدرات الضربات الصاروخية المضادة المتوخاة في اليابان.

خلال لقائه مع كيشيدا في البيت الأبيض، أشاد بايدن بخطط اليابان لتعزيز قدراتها الدفاعية بشكل شامل ورحب بالجهود الدبلوماسية للحليف الشرق آسيوي.

وفي بيان مشترك صدر بعد الاجتماع، قال كيشيدا وبايدن إنهما ”وجها وزرائهما إلى تعزيز التعاون في التنمية والتوظيف الفعال للهجوم الياباني المضاد والقدرات الأخرى“.

قال كيشيدا في بداية الاجتماع إن اليابان والولايات المتحدة تواجهان حاليًا بيئة أمنية هي الأكثر صعوبة وتعقيدًا في التاريخ الحديث. وفي إشارة إلى أن اليابان قررت تعزيز دفاعاتها بشكل أساسي، مثل امتلاك قدرات هجوم مضاد وزيادة ميزانيتها الدفاعية، قال إنه يعتقد أن هذا سيعزز قدرات الردع والاستجابة للتحالف الياباني الأمريكي.

وقال بايدن ”نحن“ نقوم بتحديث تحالفنا العسكري، والبناء على الزيادة التاريخية لليابان في الإنفاق الدفاعي والاستراتيجية الجديدة للأمن القومي ”، مضيفًا أن“ الولايات المتحدة ملتزمة تمامًا وشاملًا وكاملًا بالتحالف، والأهم من ذلك، ... الدفاع عن اليابان. ”كما أشار بايدن إلى دعمه لخطة اليابان لشراء صواريخ توماهوك كروز أمريكية الصنع.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)