الجهود جارية للاستخدام العملي ”للدراجات الطائرة“ في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس) -- الجهود جارية في اليابان لوضع ”الدراجات الطائرة“ موضع التطبيق العملي، والمتوقع أن تستخدم في عمليات الإنقاذ ونقل الإمدادات في المناطق المنكوبة، بينما لا تزال هناك تحديات فنية وقانونية لتحقيق ذلك.

تم تطوير الوحدة الأولى من ”إكس توريزمو“ بواسطة A.L.I. تم تسليم شركة إيروينز تكنولوجيز، وهي شركة ناشئة مقرها طوكيو، في ديسمبر 2022.

مستوحاة من سلسلة أفلام ”حرب النجوم“، صممت الشركة الناشئة الدراجة الهوائية لتطير على ارتفاع 3 أمتار فوق سطح الأرض باستخدام ستة مراوح. تطير بسرعة تصل إلى حوالي 80 إلى 100 كيلومتر في الساعة.

ويبلغ سعر الدراجة 777 ألف دولار، لكن الشركة تأمل في خفض التكلفة إلى 50 ألفا لنموذج كهربائي أصغر بحلول عام 2025.

وتصنع الدراجة ”إكس توريزمو“ الطائرة شركة ”إيروينز تكنولوجيز“ اليابانية، ويمكنها الطيران لمدة 40 دقيقة، وتصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)