إيساي اليابانية تتقدم بطلب للموافقة على عقار ألزهايمر الجديد

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طوكيو - (جيجي برس) -- قالت شركة إيساي اليابانية للأدوية يوم الاثنين إنها تقدمت بطلب للحصول على تصريح تسويق من وكالة الأدوية والأجهزة الطبية اليابانية لعقار جديد لمرض ألزهايمر تم تطويره بالاشتراك مع شركة الأدوية الأمريكية بايوجين.

قبل تقديم الطلب، استخدمت شركة الأدوية اليابانية نظام استشارة التقييم المسبق لـ PMDA لتقصير فترة المراجعة للعقار”ليكانيماب“. تهدف الشركة إلى الحصول على ترخيص التسويق بحلول نهاية هذا العام.

سيتم بيع العقار بالفعل بعد أن تحدد الحكومة اليابانية السعر الرسمي بعد الموافقة.

تقدمت إيساي بالفعل بطلب للحصول على ترخيص تسويق الدواء في الولايات المتحدة وأوروبا. في الولايات المتحدة، سيطرح العقار في السوق في وقت لاحق من هذا الشهر بعد أن تم منحه موافقة عاجلة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في 6 يناير/ كانون الثاني.

تم تصميم العقار الجديد لإزالة بروتين أميلويد بيتا من الدماغ، وهو بروتين يُعتقد أنه يسبب مرض ألزهايمر، ويبطئ تقدم الأعراض في المراحل المبكرة من المرض.

نظرًا لأن معظم أدوية مرض ألزهايمر المتوفرة بالفعل تعمل فقط على تحسين أعراض المرض بشكل مؤقت، يتم وضع آمال كبرى على عقار ليكانيماب، الذي يستهدف المادة التي يقال إنها تسبب المرض.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)