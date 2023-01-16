930 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- سجلت اليابان 936938 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي، بانخفاض 238972 حالة عن الأسبوع السابق.

بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا التراكمية في البلاد، بما في ذلك ركاب السفن السياحية وأفراد الطاقم من الخارج، 31439878 حتى الساعة 10 صباحًا يوم الاثنين (1 صباحًا بتوقيت غرينتش).

بلغ العدد التراكمي للوفيات المرتبطة بفيروس كورونا 63،019 حالة، بزيادة 2814 حالة. العدد ينمو بمعدل أسرع على الرغم من انخفاض الإصابات الجديدة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)