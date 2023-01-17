الصين تصدر تأشيرات لبعض المسافرين اليابانيين من رجال الأعمال على الرغم من تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين اليابانيين

أخبار اليابان

بكين- (جيجي برس) -- اصدرت الحكومة الصينية تأشيرات دخول لبعض الزوار اليابانيين، بما في ذلك المسافرين من رجال الأعمال، على الرغم من أنها أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستعلق عمليات إصدار التأشيرات لليابانيين، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية يوم الاثنين.

وفقًا للمعايير التي توافق عليها السلطات الصينية طلبات التأشيرة غير معروفة، ولكن كانت هناك بعض الحالات التي تم فيها قبول الطلبات بعد أن قام المتقدمون بإجراء استفسارات فردية، وفقًا للمصادر.

لا يزال من الصعب تحديد المواعيد عبر الموقع الإلكتروني لمركز خدمة طلبات التأشيرة الصينية في طوكيو.

يوم الثلاثاء، أعلنت الحكومة الصينية تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين اليابانيين والكوريين الجنوبيين، على ما يبدو ردًا على تعزيز البلدين لضوابط الحدود للمسافرين القادمين من الصين لمنع تفشي فيروس كورونا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)