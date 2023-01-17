تويوتا تتوقع إنتاج أكثر من 10 ملايين سيارة في 2023

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ناغويا - (جيجي برس) -- قالت شركة تويوتا موتور يوم الإثنين إنها حددت هدف الإنتاج العالمي ”الأساسي“ لعام 2023 عند 10.6 ملايين سيارة، والذي إذا تم تحقيقه، سيسجل رقماً قياسياً لليابان في قطاع صناعة السيارات.

قالت تويوتا إنها تفترض مخاطر انخفاض إنتاج السيارات العالمي بنحو 10٪ عن هدف خط الأساس، بالنظر إلى العديد من أوجه عدم اليقين بما في ذلك نقص أشباه الموصلات وجائحة كورونا.

منذ النصف الثاني من عام 2021 تقريبًا، اضطرت الشركة إلى خفض الإنتاج مرارًا وتكرارًا بسبب نقص أشباه الموصلات ولأسباب أخرى، مما تسبب في حدوث ارتباك بين موردي قطع الغيار.

بناءً على التجربة، توصلت الشركة إلى هدف أساسي يتمثل في ”نطاق تقلب المخاطر الهبوطي“، من أجل السماح لمورديها بالاستجابة بمرونة.

صرح جون ناغاتا، كبير مسؤولي الاتصالات في تويوتا، للصحافة على الإنترنت: ”بعد أن تسببنا في مشاكل كبيرة لموردينا العام الماضي، قررنا تقديم تقدير أساسي في وقت مبكر من هذا العام مع نطاق يساعد (الموردين) على وضع خطط عمل، بما في ذلك ترتيبات الموظفين“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)