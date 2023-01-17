اليابان تحذر الصين من القواعد الجديدة للطابعات متعددة الوظائف

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - حذرت الحكومة اليابانية يوم الاثنين الصين بشأن المعايير الوطنية الجديدة التي أبلغت عنها والتي تتطلب من المصنعين الأجانب للطابعات متعددة الوظائف وغيرها من المعدات تصميم وتطوير منتجاتهم داخل الصين.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي ”سمعنا أن (الصين) أطلقت رسميا مشروعًا لمراجعة معيار وطني ينطبق على شراء المعدات المكتبية من قبل قطاع البنية التحتية للمعلومات الرئيسية في الصين“.

هناك مخاوف من أن المعيار الصيني الجديد، إذا تم تقديمه، سوف يجبر الموردين اليابانيين على تصميم وتصنيع مثل هذه المعدات داخل الصين، مما قد يؤدي إلى تسرب تقنياتهم المتقدمة إلى الجانب الصيني.

وشدد ماتسونو على أن المعيار الصيني ”يجب أن يكون منسجما مع القواعد الدولية“.

وقال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية ”من أجل منع الأضرار غير العادلة للشركات اليابانية، سنتخذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع المصنعين“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)