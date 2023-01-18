【فيديو】إضاءة قرية شيراكاوا-غو التاريخية في اليابان

أخبار اليابان

في الخامس عشر من الشهر، بدأت الإضاءة المعتادة في قرية شيراكاوا-غو، والتي تم تسجيلها كموقع للتراث العالمي. عندما أضاءت الأضواء حوالي الساعة 5:30 مساءً، ظهرت منازل تقليدية من القش في الضباب. تعتبر قرية شيراكاوا-غو، أكبر قرية صغيرة من المنازل على طراز غاشو-زوكوري في اليابان. يُعد كل منزل من المنازل تحفة نادرة في فن النجارة، فقد بُنيت هذه المنازل بدون استخدام المسامير، وهي عبارة عن عارضات متداخلة بإتقان شديد، وتتميز ببنائها المتين الذي جعلها تصمد منذ أوائل القرن التاسع عشر الميلادي في هذا البلد دائم التعرّض للزلازل.

تتميز المنطقة الجبلية المحيطة بشيراكاوا-غو بكونها واحدة من أكثر المناطق تساقطاً للثلوج في اليابان، حيث تتراكم الثلوج احياناً بعمق يصل إلى المترين. أما أسطح المنازل شديدة الإنحناء فهي احدى الوسائل البارعة التي ابتكرها سكان القرية للتعامل مع تراكم تلك الثلوج.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)