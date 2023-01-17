اليابان تحيي الذكرى الثامنة والعشرين لزلزال هانشين أواجي الكبير

أخبار اليابان

كوبي - (جيجي برس) -- تحيي اليابان اليوم الثلاثاء الذكرى السنوية الثامنة والعشرين لزلزال هانشين أواجي الكبير الذي أودى بحياة 6434 شخصا.

جددت العائلات الثكلى وغيرها تعهدها بنقل الدروس من الكارثة إلى جيل الشباب.

وأقيمت مراسم تذكارية في حديقة شرق كوبي التي تزينت بنحو عشرة آلاف فانوس مرتبة على شكل الأرقام 1.17 والحروف ”موسوبو“ أي ”يربط“ ياليابانية.

أشعل المشاركون فوانيس من الخيزران والتزموا دقيقة صمت في الساعة 5:46 صباحا، وهو الوقت المحدد عندما ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7.3 درجة في المدينة والمناطق المحيطة بها في 17 يناير/ كانون الصاني 1995.

وكانت هذه الفعالية السنوية تقام على نطاق مصغر منذ بدء جائحة فيروس كورونا. ولكن المنظمين هذا العام قرروا العودة إلى نطاق ما قبل الجائحة، وأعدوا ضعف عدد الفوانيس التي أعدت العام الماضي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)