قائد قوات الدفاع الذاتي اليابانية يعتذر عن حادث المدمرة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- اعتذر قائد قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية يوم الثلاثاء عن حادث عجزت فيه مدمرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي عن الإبحار في بحر سيتو الداخلي في غرب اليابان في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال رئيس أركان قوات الدفاع الذاتى البحرية الأدميرال ريو ساكى فى مؤتمر صحفى دورى ”نشعر بمسؤولية كبيرة عن إثارة القلق للشعب وإعاقة جهود (الحكومة) لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد“.

وقال ساكاي إن قوات الدفاع عن النفس البحرية توصلت بناءً على تحقيق أجراه خفر السواحل الياباني إلى أن المدمرة إينازوما قد جنحت.

وأضاف ”لم يتم العثور على عطل، لذلك من المحتمل جدًا أن (سبب الحادث) كان في الجانب التشغيلي“.

وأضاف أن ”الرادارات والمعدات الأخرى تعمل بشكل صحيح ولا نعتقد أن الطقس أو تحركات السفن الأخرى هي التي تسببت في الحادث“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)