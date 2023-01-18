سيارات الإسعاف تكافح للعثور على مستشفيات لاستقبال المرضى في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- أظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء أن العدد الأسبوعي للحالات في اليابان التي لم تتمكن فيها طواقم الإسعاف من العثور على مستشفيات لنقل مرضى الطوارئ في وقت قريب قد وصل إلى مستوى قياسي للأسبوع الرابع على التوالي.

جاءت النتيجة في الوقت الذي تستمر فيه عدوى فيروس كورونا كورونا في الانتشار في البلاد، مما يضع عبئًا على نظام الرعاية الطبية.

ارتفع عدد حالات صعوبة النقل بالمستشفى 8٪ من الأسبوع السابق إلى رقم قياسي في الأسبوع حتى الأحد، بحسب وكالة إدارة الحرائق والكوارث.

ارتفع الإجمالي الأسبوعي 1.9 مرة عن العام السابق وتجاوز 8000 حالة لأول مرة على الإطلاق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)