انخفاض الين بعد تمسك بنك اليابان بسياسة التيسير النقدي

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طوكيو - (جيجي برس) -- قرر بنك اليابان يوم الأربعاء الإبقاء على سقفه الذي رفع مؤخرًا لعائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات ثابتًا عند 0.5٪، ليقاوم الضغط التصاعدي على أسعار الفائدة.

تم اتخاذ القرار بالتصويت بالإجماع في اجتماع لمجلس سياسة بنك اليابان. كان البنك قد رأى حد عائد السندات الحكومية اليابانية، الذي تم تعيينه كجزء من التحكم في منحنى العائد، قد تم اختراقه مرارًا وتكرارًا وسط بيع السندات المستمر من قبل اللاعبين في السوق الذين يراهنون على زيادة أخرى في الحد الأقصى.

في الشهر الماضي فقط، فاجأ السوق الشهر الماضي برفع سقفه على عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 0.5 بالمئة من 0.25 بالمئة، مضاعفا النطاق الذي يسمح به أعلى أو أقل من هدفه عند الصفر.

في الاجتماع الذي استمر لمدة يومين اعتبارًا من يوم الثلاثاء، قرر بنك اليابان الإبقاء على سياسته الخاصة بتوجيه عوائد سندات الحكومة اليابانية لمدة 10 سنوات تقريبًا صفر بالمائة ضمن النطاق الموسع مؤخرًا. بقيت سياسته قصيرة الأمد سعر الفائدة ثابتًا أيضًا عند -0.1 في المائة.

أثار قرار الحد الأقصى للعائد الصادر عن بنك اليابان عمليات شراء ضخمة لأسهم طوكيو والدولار، فضلاً عن عمليات شراء كبيرة للسندات الحكومية، مما أدى إلى انخفاض عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بشكل حاد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)