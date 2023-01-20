اليابان ترفع معدلات التوظيف المطلوبة لأصحاب الهمم

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- قالت وزارة العمل اليابانية يوم الأربعاء إن اليابان سترفع معدل التوظيف المطلوب قانونًا لأصحاب الهمم في الشركات إلى 2.5٪ في أبريل/ نيسان 2024 من 2.3٪ في الوقت الحالي وإلى 2.7٪ في يوليو/ تموز 2026.

يتعين على الشركات والمؤسسات الأخرى في الدولة الاحتفاظ بنسبة العمال من أصحاب الهمم بين جميع الموظفين فوق معدل معين، والذي تتم مراجعته كل خمس سنوات.

كما سيتم رفع معدلات التوظيف المطلوبة إلى 3٪ في يوليو/ تموز 2026 من 2.6٪ للحكومات المركزية والمحلية وإلى 2.9٪ من 2.5٪ لمجالس المحافظات للتعليم، على مراحل.

وتقول الوزارة إن عدد أصحاب الهمم العاملين في الشركات في ازدياد مستمر حيث وصل إلى 610 آلاف بدءا من يونيو/حزيران من العام الماضي.

وحققت 48.3٪ فقط من الشركات المستوى المطلوب اعتبارًا من يونيو/ حزيران من العام الماضي. تخطط الوزارة لتعزيز الإعانات وتدابير الدعم الأخرى لمساعدة الشركات على توظيف المزيد من أصحاب الهمم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)